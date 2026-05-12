5月12日、B1東地区の秋田ノーザンハピネッツは、アリ・メザーとジャメール・マクリーンの2選手が、契約満了に伴い、2025-26シーズンをもって退団することを発表。Bリーグ自由交渉選手リストに公示した。 レバノン出身のアリ・メザーは、183センチ81キロのポイントガード。2013年に母国レバノンでプロデビューすると、計5チームを歩き渡り、2021-22シー