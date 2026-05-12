ジャノメが後場急動意。１２日午後１時、２６年３月期の連結決算とともに、２７年３月期の業績予想を開示し、今期の最終利益が前期比３．４倍の２０億円となる見通しを示した。年間配当予想は同５円増配の６０円とした。更に自社株消却を発表。株式の再放出による潜在的な需給悪化リスクが後退したとの見方が出るなか、業績の底入れへの期待が高まった。高い配当利回りも注目され、買いが優勢となった。 今期の売上高予想は