旭化成が後場一段高となっている。同社はきょう午後０時３０分ごろ、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比７．３％増の２４８０億円としていることや、年間配当計画を前期比２円増配の４４円としていることが好感されているようだ。 売上高は同５．８％増の３兆２５４０億円を見込む。エレクトロニクス事業における主力製品の販売量増加や、パフォーマンスケミカル事業における構造転換の