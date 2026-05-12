石原産業は後場急落。この日午後１時ごろ、２６年３月期連結決算を発表。売上高は１５４８億９７００万円（前の期比６．７％増）、営業利益は１９０億７７００万円（同８２．０％増）だった。除草剤や殺虫剤の販売が伸びたほか、電子材料なども好調だった。 続く２７年３月期の売上高は１５００億円（前期比３．２％減）、営業利益は１４２億円（同２５．６％減）を計画。配当予想は１３０円（前期１２０円）とした。最高益