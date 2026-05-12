マツダは後場急騰し、一時ストップ高となる前営業日比１５０円高の１１４４円に買われた。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５兆５０００億円（前期比１１．８％増）、営業利益予想は１５００億円（同２．９倍）、最終利益予想は９００億円（同２．６倍）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。今期の販売台数