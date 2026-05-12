午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７６８、値下がり銘柄数は７６０、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位にその他金融、石油・石炭、建設、卸売など。値下がりで目立つのは小売、水産・農林、機械など。 出所：MINKABU PRESS