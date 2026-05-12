三菱重工業が後場一段安。２００日移動平均線を下抜け、今年１月以来の安値圏に沈んだ。１２日午後１時３０分に２６年３月期の連結決算と２７年３月期の業績・配当予想を開示した。今期の売上高は前期比８．６％増の５兆４０００億円、最終利益は同１４．４％増の３８００億円を見込む。前期の業績は計画に対して上振れして着地。今期も前期に続き過去最高益の更新を予想する。一方、今期の受注高予想は前期比１１．２％減の６兆