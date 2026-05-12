【写真＆動画】嵐「カイト」ジャケット写真／MV 嵐の公式Instagramで、「ThrowBack ARASHI」として2020年リリースの「カイト」のジャケット写真が公開され、反響を集めている。 ■「カイト」ジャケット写真公開 「カイト」は、米津玄師が作詞・作曲を手掛けた楽曲。｢NHK2020ソング｣として、『第70回NHK紅白歌合戦』で国立競技場から初披露された。 公開されたジャケット写真では、大野智が描き下ろしたカラフルなペ