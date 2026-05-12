ＥＩＺＯ [東証Ｐ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17.2％減の37.7億円になったが、27年3月期は前期比22.0％増の46億円に拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の115円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.3％減の9.7億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.9％→4.6％に