第一実業 [東証Ｐ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比5.6％増の143億円に伸びたが、27年3月期は前期比13.6％減の124億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.8％減の27.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.2％→4.8％に悪化した。 株探ニュース