日本管財ホールディングス [東証Ｐ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比15.5％増の105億円になり、27年3月期も前期比2.8％増の108億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を54円→57円(前の期は54円)に増額し、今期も前期比3円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3