萬世電機 [東証Ｓ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比36.7％増の16億円に拡大し、従来予想の15億円を上回って着地。2期ぶりに過去最高益を更新した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.6％減の3.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.2％→4.4％に悪化した