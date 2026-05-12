日産証券グループ [東証Ｓ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.1倍の16.7億円に急拡大した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.4倍の4.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.6％→17.6％に急改善した。 株探ニュース