三洋貿易 [東証Ｐ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比2.2％増の45億円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の65億円→66億円(前期は68.7億円)に1.5％上方修正し、減益率が5.5％減→4.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.2％減の20.9