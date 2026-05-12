京阪ホールディングス [東証Ｐ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.7％増の469億円に伸びたが、27年3月期は前期比18.8％減の381億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を97円→100円(前の期は40円)に増額し、今期は前期比14円減の86円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の118億円に急拡大し、売上営業