北海道・旭川東警察署は2026年5月12日、旭川市に住むモンゴル国籍の技能実習生のバンズラグチ・バヤルマグナイ容疑者（22）を強盗致傷の疑いで逮捕しました。バンズラグチ容疑者は2026年5月10日ごろ、士別市に住む会社員の男性（55）を羽交い締めにするなどの暴行を加え、ナイフを突きつけ「黙っていないと殺す、200万円だせ」などと言い、翌日午前10時50分ごろ、旭川市内の家電量販店でパソコン1台など（価格合計約60万円）を購入