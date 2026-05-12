家族のために毎日忙しく過ごす「お母さん」に休んでもらおうと、台東区の遊園地「浅草花やしき」で１０日、「ぼーっとする大会母対抗戦」が開かれた。大会は、２０１４年に韓国で誕生。国内では２３年に都内で初めて行われ、１０日は母の日に合わせて参加者を母親に限定して開催された。ルールは、何もしないで９０分間ぼーっとすること。観覧者からの投票数と心拍数の値の変化の少なさで勝敗を競う。眠ったり、スマートフォン