プロ野球・ソフトバンクは12日、尾形崇斗投手と井上朋也選手、DeNAの山本祐大選手による、2対1の交換トレードを発表。山本選手の獲得を受け、城島健司CBO(チーフベースボールオフィサー)が球団を通してコメントしました。両球団にとって“電撃トレード”となった今回の発表。獲得した山本選手は、17年ドラフト9位でDeNAに入団した27歳の捕手。自身初のゴールデングラブ賞とベストナインを受賞した24年シーズンには、打者としても打