インスタグラム更新ボクシングの元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）が12日、自身のインスタグラムを更新。「左目の眼窩底骨折のため手術をしていただける事になりました」と報告した。中谷は今月2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者・井上尚弥（大橋）に0-3判定で敗れた。11回にパンチを被弾した際に左目付近を負傷。試合後に約5分取材に応じた後、眼窩底骨折の疑いがあり、