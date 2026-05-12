土壌汚染が見つかった多度津高校の花壇（香川県教委提供） 香川県立多度津高校の土壌から有害物質の六価クロム化合物などが基準値を超えて検出された問題で、県は周辺の調査を行った結果、地下水が影響を受ける可能性がある区域（概ね敷地の北側方向1㎞の範囲）で飲用に使っている井戸は確認されなかったと5月12日に発表しました。 香川県教育委員会は、多度津高校水産科棟の前にある花壇周辺約100平方メートル