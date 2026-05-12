記事ポイントこどもっちパークが地域の声をもとに出店候補地を募集する「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始紹介した物件が契約・出店に至った場合、紹介者の家族はこどもっちパーク利用料が10年間無料に応募受付期間は2026年5月28日（木）18時まで、対象エリアは日本全国（沖縄・北海道・離島を除く） 会員登録総数60万人を超える全天候型屋内公園施設「こどもっちパーク」が、地域の子育て世帯と一緒に新店舗の出店