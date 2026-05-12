お笑いタレントの東野幸治と「ナインティナイン」の岡村隆史が出演する日本テレビ系旅バラエティ番組「東野・岡村の旅猿プライベートでごめんなさい…」（水曜・深夜１時２９分）の番組史上初となるリアルイベントを、６月２４日に「ＹＯＳＨＩＭＯＴＯＲＯＰＰＯＮＧＩＴＨＥＡＴＥＲ」で開催することが決定した。１２日、所属の吉本興業が発表した。タイトルは、「東野・岡村の旅猿ライブ完全プライベートでごめんなさ