スターバックスとサントリービバレッジ＆フードは、チルドカップシリーズの新商品「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」を、19日から全国のファミリーマートで期間限定発売する。いちご果肉と果汁を使用し、“いちごをそのまま頬張るような体験”をテーマにしたデザートドリンクとなる。【画像】華やか…鮮やかな赤色がきらめく“いちご感”満載のパッケージ同商品は、一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉と果汁