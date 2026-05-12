12日(火)は九州から北海道の広い範囲で晴れて、気温が上がっています。中でも、南西の風によるフェーン現象の影響を受ける北海道の根室地方や網走地方などでは、午前中から夏日になった所がありました。午後1時半までの最高気温は、北海道の美幌で29.1℃、津別で28.2℃、北見で27.9℃など、30℃に迫る暑さとなっています。どこも湿度は30％以下でカラッとした暑さですが、急に暑くなっているため体調管理にはお気をつけください。