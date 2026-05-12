『プラダを着た悪魔2』が大ヒットを記録している。 参考：『プラダを着た悪魔2』は“理想”を体現した続編に前作を凌駕する挑戦心と奥深さを解説 本作は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』で働くこととなったアンディ（アン・ハサウェイ）が、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）のもとで奮闘する日々を描いた『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編。前作に続きデ