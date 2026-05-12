いま、世界のラグジュアリー市場において、日本のウイスキーやクラフトジンは単なる“酒”ではなくなりつつあります。そこに求められているのは、味だけではありません。土地の空気、水、静けさ、職人の感覚、建築、デザイン──。 その土地にしか存在しない“風景”そのものが、一本のボトルに封じ込められているかどうかが問われています。Courtesy of Tankyu Distillery北海道・東川町に拠点を構える 丹丘蒸留所 は、まさにその