アップルは、iPhone向けに「iOS 26.5」の配信を開始した。「iPhone 11」シリーズ以降および「iPhone SE（第2世代）」のモデルが対応する。 iOS 26.5は、新たにエンドツーエンド（E2E）で暗号化された「RCS」によるメッセージング（ベータ版）に対応した。「Google」メッセージの最新バージョンを搭載するAndroidユーザーとの間で利用でき、会話がE2Eで暗号化されている