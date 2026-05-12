タレントの辻希美が11日に自身のアメブロを更新。多忙だった月曜日の様子を報告した。この日、辻は「今日は月曜日で朝起きるの辛かったー涙」と切り出し「そんな今日のお弁当はスパムおにぎりにしました！！」と手作りした弁当の写真を公開した。続けて、その後の予定について「歯医者行って、めいめいママとランチ行って〜」と明かし、次女・夢空ちゃんと美容院へ行ったことを報告。「帰宅して〜パソコン作業して〜今から夕飯準備