タレントの堀ちえみが11日に自身のアメブロを更新。娘・彩月さんとその彼氏から母の日のプレゼントをもらったことを報告した。この日、堀は「Sくんと彩月から、母の日のプレゼント」と切り出し「嬉しすぎて、パッケージを撮り損ねてしまいました」とコメント。プレゼントされたハンディファンについて「一度も買ったことがなく、これが欲しいと思っていた」「毎年どれを購入すればいいか悩み、夏を過ごしていました」と、かねてか