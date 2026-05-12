Claude Codeは複数のエージェントを同時に実行することができますが、1つの画面ごとに1つのエージェントを管理しているとウィンドウがどんどん増えて不便です。そんな問題を解決できる一括管理機能「agent view」が2026年5月11日に登場しました。また、同日にはClaudeの全機能がAWS経由で実行可能になったことも発表されました。Agent view in Claude Code | Claudehttps://claude.com/blog/agent-view-in-claude-codeIntroducing