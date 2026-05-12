東大大学院の共同研究を巡る汚職事件で、贈賄側と教授側が癒着に至った経緯が東京地裁の法廷で明らかになった。東大の権威を利用し成果を出したい贈賄側が「接待」を示唆する教授側の「空気」を読み、接待がエスカレートしていった実態が浮かぶ。（貞広慎太朗）「夢」「肌に悩む人たちを化粧品で救うのが夢だった。東大に嫌われたら終わりだと思っていた」贈賄罪に問われた一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事の引地功一