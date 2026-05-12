元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）は12日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。40代後半に「孤独を感じた」時期があると打ち明けた。この日の放送では、日本で孤独を感じる人が増えているというニュースを報道。1983年から2024年までの約40年間に実施された81の研究を分析した研究結果として、「孤独を感じる日本人の平均値は、この40年、右肩上がりで増加している」と伝え、中学生から大学生までの