国民民主党の玉木代表は12日、高市総理大臣との党首討論に向けて意気込みを語った。自民党と中道改革連合は11日、党首討論を20日に開くことで合意した。与野党は、予算成立後の4月から6月の各月に1回ずつ党首討論を開くと申し合わせているが4月は開かれず、玉木代表は「やって当たり前のことがやられてなかったので、ようやくできるようになって良かった」と評価した。党首討論は通例45分間で、高市総理と直接対峙する野党党首の持