12日の国内債券市場で長期金利の指標となる新たに発行される10年物国債利回りが一時2.54％台まで上昇しました。新発債としては1999年2月以来およそ27年ぶりの高水準です。背景にあるのは緊迫する中東情勢です。アメリカとイランの停戦交渉が難航していることを受けて原油価格が高騰し世界的にインフレへの警戒感が強まっています。この流れを受け、海外の債券市場で長期金利が上昇したことにつられる形で、日本の債券市場でも国債