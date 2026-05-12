女優有村架純（33）が12日、都内で伊藤園「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」に出席した。共演したお笑いタレント、なかやまきんに君（47）から「パワーが逃げないうちに、召し上がっていただきましょうか」と、持ちネタ同様に音楽が流れる中、有村がCMキャラクターを務める「おーいお茶」を、ペットボトルからコップに注がれる流れに。ただ、伊藤園の発表会だけに、きんに君は持ちネタのように