ロッチのコカドケンタロウ（47）中岡創一（48）が12日、東京・渋谷区内で「GMO渋谷エンタメ祭2026」（一般社団法人日本音楽事業者協会主催）記者発表会に出席した。同イベントは渋谷のライブハウス、複合施設、公園などを舞台に、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめるエンターテインメント、食、ファッションなどのコンテンツを提供するイベントで、7月11、12日に開催。今年で2回目となる。両日開催のお笑いイベント「JAME渋笑