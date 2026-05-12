独身の叔母が亡くなった後、賃貸住宅の大家や管理会社から「退去費用を払ってほしい」と打診されたら、どうしたらいいのでしょうか。50万円もの請求となれば、「親族だから払わなければならないのか？」と考えてしまうかもしれません。 しかし、親族だからといって必ず退去費用を支払わなければならないわけではありません。本記事では、めいが相続人になるケースを踏まえながら、退去費用の支払い義務がどう決まるの