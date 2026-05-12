岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズは１１日（日本時間１２日）、左腕エリック・ラウアー投手（３０）を事実上の戦力外となるＤＦＡにしたと発表した。ラウアーは韓国プロ野球・ＫＩＡタイガースから２０２５年にブルージェイズ入り。移籍１年目の昨季は先発、中継ぎで２８試合に登板して９勝２敗１ホールド、防御率３・１８の好成績をマークし、チームのワールドシリーズ（ＷＳ）進出に大きく貢献した。ドジャ