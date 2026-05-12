俳優イ・スンジェさんの人生最後の記録が公開される。5月12日に韓国で放送されるKBS2『セレブの病史の秘密』（原題）では、俳優イ・スンジェさんの生涯にスポットを当てる。【写真】「週5でヤれ」イ・スンジェさんの“セクハラ挨拶”70年にわたる演技人生を執念一つで歩み続けてきた故イ・スンジェさんの熱い情熱と、これまで明かされていなかった闘病中の秘話は、これまでも多くの人々に感動と涙を届けてきた。イ・スンジェさんは