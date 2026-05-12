ファミリーマートは、「キンパ ツナキムチ」(税込398円)を2026年5月12日から、北海道を除く全国のファミリーマート約1万6,200店で発売する。【キンパ2種の画像はこちら】〈「ヘルシー･タイパ･映え」の三拍子でキンパがヒット〉ファミリーマートのキンパシリーズは、具材感たっぷりの韓国スタイルが特徴。1本で満足感がありながら、野菜とたんぱく質が摂れるヘルシーな仕立てで、販売開始わずか1ヶ月で累計144万食を突破し、女性を