【POP UP PARADE 初音ミク めがね✕カフェVer.】 9月 発売予定 5月12日 予約受付開始 価格：7,500円 グッドスマイルカンパニーは、ノンスケールフィギュア「POP UP PARADE 初音ミク めがね✕カフェVer.」を海外で9月に発売する。価格は7,500円。 本製品は黒星紅白氏が描いたデザインをもとに立体化した、初音ミクがカフェの店員になった