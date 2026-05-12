フジミ模型 8月発売「カーモデル」新製品 公開 1/24 車NEXT25 トヨタFJクルーザー(ツートーンオレンジ/2012) フジミ模型は、8月に発売する予定の「カーモデル」新製品情報を公開した。 8月に発売される新商品には、「1/24 車NEXT」シリーズより「トヨタFJクルーザー」の「ツートーンオレンジ/2012」・「ツートーンブル