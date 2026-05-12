お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功をはじめとした、ものまねレパートリーを持つハリウリサが12日までに、自身のXを更新。浜田との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「親子より親子やん」ものまね芸人・ハリウリサが公開した浜田雅功との2ショットハリウは11日、「いくつになったのか、、、結果発表ー!! 63歳本当におめでとうございます」と投稿。浜田の63歳の誕生日を祝福した。写真では浜田と、浜田のもの