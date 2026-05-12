神戸市で2019年、指定暴力団山口組系組員を銃撃し重傷を負わせたとして殺人未遂などの罪に問われた山健組組長中田浩司被告（67）の控訴審判決で大阪高裁は12日、無罪とした一審神戸地裁判決を支持し、検察側控訴を棄却した。