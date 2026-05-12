「〇〇ハラスメント」という言葉が次々と生まれる令和のいま、部下を持つ管理職の方々は、部下とのコミュニケーションに悩む場面も多いのではないでしょうか。「叱る」よりも「褒める」ほうがいいことは理解していても、いざ褒めようとすると、どう伝えるのがよいか迷ってしまうことも……。大学を二度中退し、アルバイトとして吉野家HDに入社後、社長に上り詰めた河村泰貴氏は、「実は褒められるのがあまり好きではない」と語りま