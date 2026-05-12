優れた利便性と悪路走破性を両立欧州市場で支持されている中国のバイクブランド「ZONTES（ゾンテス）」は、2026年4月13日に新型のクロスオーバースクーター「ZT368T-G」を発表しました。このモデルは、スクーターが持つ利便性にアドベンチャーバイクのオフロード性能を融合させた、ブランドのフラッグシップに位置づけられるクロスオーバーモデルです。【画像】厳ついフロントフェイスに注目！ ゾンテスの新型「クロスオーバ