卓球世界選手権の男子団体は、日本が10年ぶりの銀メダルを獲得。張本智和選手が自身のSNSを更新し、大会を終えた現在の思いを語りました。中国との決勝戦、1番手として登場した張本選手は、梁靖崑選手を相手に2ゲームを先取する立ち上がりでしたが、そこから3ゲームを連取される逆転負け。チームも後を追った松島輝空選手と戸上隼輔選手も接戦を演じながらも及ばず、マッチカウント0-3で敗戦しました。決勝で力尽きたものの、日本