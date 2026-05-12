プロレスラーのフワちゃんが１１日、ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」で活動休止前の芸能人時代のことを振り返った。東出昌大がゲストとともに山の中で一夜を過ごす番組で、初回のゲストがフワちゃんとウルフアロンのレスラーコンビ。自ら川で水を汲み、野営地まで運ぶフワちゃんは「こんな事言いたくないけど、今更３０越えて気付くのも遅すぎるけど、パーッと現場だけ行って楽しい事やって、お疲れ様でしたって、い