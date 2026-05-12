女優の細川直美が11日、自身のアメブロを更新。「母の日」に家族から受けた温かいおもてなしと、成長した娘たちからの贈り物に胸を熱くした様子を明かした。【映像】細川直美、夫・葛山信吾との仲睦まじい2ショット「我が家の母の日」と題して更新されたブログで、細川は「私も家族に労わってもらいました」と報告。夕食にはイタリアンレストランへ連れて行ってもらい、最近無性に食べたかったという大好物の「ジェノベーゼ」