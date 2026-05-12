ドイツ１部ブレーメンが所属するＧＫ長田澪ことミオ・バックハウス（２２）の売却を検討していると、同国メディア「ｆｕｓｓｂａｌｌｄａｔｅｎ」が報じた。日本人の母とドイツ人の父を持つ長田はＪ１川崎の下部組織にも所属するも、２０１８年にドイツに戻り、ブレーメンの下部組織に加入した。１９４センチの高さとフィールド選手と同じようにボールを扱える技術の高さが高く評価されている。現在はＵ―２１ドイツ代表に選出